"Станет известно": Анита Луценко намекнула на разрыв отношений

https://glavred.info/starnews/stanet-izvestno-anita-lucenko-nameknula-na-razryv-otnosheniy-10717673.html

Известная украинская фитнес-тренерка Анита Луценко ответила на слухи о том, что она разошлась со своим возлюбленным. Комментарий про свою семейную жизнь знаменитость дала шоу "Ранок у великому місті".

Ведущая программы задала вопрос Аните про разговоры, которые ходят вокруг ее семьи. Как оказалось, уже некоторое время ходят слухи о том, что тренерка разошлась со своим любимым мужчиной Александром Лозовцовым.

"В шоу-бизнесе поговаривали, что вы разошлись. Правда ли это?", — спросили у Аниты.

Анита Луценко - личная жизнь / фото: instagram.com, Анита Луценко

Реакция звезды на вопрос была неоднозначной — на некоторое время она замолчала, а после этого пообещала, что поклонники скоро узнают больше про статус ее отношений.

"Можно не говорить? Возможно, скоро что-то станет известно", — ответила тренерка.

Это уже не первый раз, когда Анита неоднозначно высказывается про отношения с Александром Лозовцовым. В проекте "Ближче до зірок" она намекнула, что между парой есть разногласия.

Анита Луценко - интервью / фото: instagram.com, Анита Луценко

"Меньше рассказываешь – лучше живешь. У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется, это немножко ненормально. Мне кажется, я не настолько сильная личность для того, чтобы еще с миллионом делить свои проблемы. Давайте не о грустном", — сказала звезда.

О персоне: Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

