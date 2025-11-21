Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Звёзды

"Станет известно": Анита Луценко намекнула на разрыв отношений

Кристина Трохимчук
21 ноября 2025, 15:12
43
Звезда шоу "Зважені та щасливі" ответила на вопрос о изменениях в личной жизни.
Анита Луценко
Анита Луценко - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анита Луценко

Вы узнаете:

  • Анита Луценко ответила на вопрос про отношения
  • Что происходит в ее личной жизни

Известная украинская фитнес-тренерка Анита Луценко ответила на слухи о том, что она разошлась со своим возлюбленным. Комментарий про свою семейную жизнь знаменитость дала шоу "Ранок у великому місті".

Ведущая программы задала вопрос Аните про разговоры, которые ходят вокруг ее семьи. Как оказалось, уже некоторое время ходят слухи о том, что тренерка разошлась со своим любимым мужчиной Александром Лозовцовым.

видео дня

"В шоу-бизнесе поговаривали, что вы разошлись. Правда ли это?", — спросили у Аниты.

Анита Луценко
Анита Луценко - личная жизнь / фото: instagram.com, Анита Луценко

Реакция звезды на вопрос была неоднозначной — на некоторое время она замолчала, а после этого пообещала, что поклонники скоро узнают больше про статус ее отношений.

"Можно не говорить? Возможно, скоро что-то станет известно", — ответила тренерка.

Это уже не первый раз, когда Анита неоднозначно высказывается про отношения с Александром Лозовцовым. В проекте "Ближче до зірок" она намекнула, что между парой есть разногласия.

Анита Луценко
Анита Луценко - интервью / фото: instagram.com, Анита Луценко

"Меньше рассказываешь – лучше живешь. У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется, это немножко ненормально. Мне кажется, я не настолько сильная личность для того, чтобы еще с миллионом делить свои проблемы. Давайте не о грустном", — сказала звезда.

Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Денисенко продолжает будоражить поклонников слухами о своей личной жизни. Уже некоторое время ей приписывают роман с манекенщиком Юрием Савранским - на этот раз Денисенко сама показала своего вероятного избранника.

Также знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут вместе с младшей дочерью Евдокией посетили концерт львовского хора "Гомін". Как сообщила ведущая, она пришла на событие по приглашению музыкантов. Фреймут тепло отозвалась о артистках и подчеркнула, что они успешно объединяют украинцев.

О персоне: Анита Луценко

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Анита Луценко новости шоу бизнеса
