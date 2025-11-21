"Станет известно": Анита Луценко намекнула на разрыв отношений

Вы узнаете:
- Анита Луценко ответила на вопрос про отношения
- Что происходит в ее личной жизни
Известная украинская фитнес-тренерка Анита Луценко ответила на слухи о том, что она разошлась со своим возлюбленным. Комментарий про свою семейную жизнь знаменитость дала шоу "Ранок у великому місті".
Ведущая программы задала вопрос Аните про разговоры, которые ходят вокруг ее семьи. Как оказалось, уже некоторое время ходят слухи о том, что тренерка разошлась со своим любимым мужчиной Александром Лозовцовым.
"В шоу-бизнесе поговаривали, что вы разошлись. Правда ли это?", — спросили у Аниты.
Реакция звезды на вопрос была неоднозначной — на некоторое время она замолчала, а после этого пообещала, что поклонники скоро узнают больше про статус ее отношений.
"Можно не говорить? Возможно, скоро что-то станет известно", — ответила тренерка.
Это уже не первый раз, когда Анита неоднозначно высказывается про отношения с Александром Лозовцовым. В проекте "Ближче до зірок" она намекнула, что между парой есть разногласия.
"Меньше рассказываешь – лучше живешь. У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется, это немножко ненормально. Мне кажется, я не настолько сильная личность для того, чтобы еще с миллионом делить свои проблемы. Давайте не о грустном", — сказала звезда.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Денисенко продолжает будоражить поклонников слухами о своей личной жизни. Уже некоторое время ей приписывают роман с манекенщиком Юрием Савранским - на этот раз Денисенко сама показала своего вероятного избранника.
Также знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут вместе с младшей дочерью Евдокией посетили концерт львовского хора "Гомін". Как сообщила ведущая, она пришла на событие по приглашению музыкантов. Фреймут тепло отозвалась о артистках и подчеркнула, что они успешно объединяют украинцев.
Вас может заинтересовать:
- "Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман
- Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочь
- Трудно с тобой: Джанабаева показала, как ссорится с Меладзе
О персоне: Анита Луценко
Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред