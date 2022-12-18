Роман Свитан считает, что ООН в конечном итоге все же будет упразднена полностью − поскольку из ее состава постепенно начнут выходить ключевые игроки.

Военный эксперт спрогнозировал, что будет с ООН после украино-российской войны / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

После окончания украино-российской войны ООН будет либо полностью реформирована, либо распущена. Об этом в ходе чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Скорее всего, ООН будет либо полностью реформирована, либо распущена. Система безопасности нашего мира построена на основе этой организации, но не получилось из Лиги наций сделать организацию, которая могла бы управлять процессами безопасности в этом мире. Потому, вероятнее всего, будет новая концепция системы безопасности, причем вряд ли она будет на каких-то общемировых площадках", − сказал он.

Сам эксперт считает, что ООН в конечном итоге все же будет упразднена полностью − поскольку из ее состава постепенно начнут выходить ключевые игроки.

"А дальше произойдет создание блоков на основании определенных ценностных и базовых военных площадках. Это будет блок НАТО, который немного расширится, китайский (или азиатский) блок и, может быть, блок арабского мира. Скорее всего, будет трехполюсный мир, и он будет весьма устойчивым в военном отношении", − подытожил Свитан.

Россия в ООН

Россия регулярно использует площадку ООН и статус постоянного члена Совбеза для продвижения своей пропаганды и лживых заявлений, направленных на дискредитацию Украины.

К примеру, в октябре постпред РФ в ООН Небензя озвучил придуманную историю о том, как в Украине якобы были обнаружены БПЛА, которые должны были распылять "зараженных комаров".

Такие комары, мол, должны были покусать российских оккупантов.

В ноябре Генеральная ассамблея ООН проголосовала за выплату Россией репараций Украине за развязанную против нее войну и военные преступления. Резолюцию поддержали 94 страны. Против проголосовали 14 стран, в числе которых Китай, Сирия, Беларусь, КНДР и сама страна-агрессор РФ.

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