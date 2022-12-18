Много осколков, есть погибшие и разрушения: в Белгороде прогремели мощные взрывы

В Сети публикуются кадры выбитых окон и осколков в результате прогремевших в Белгороде взрывов.

В Белгороде прогремела серия взрывов / Скриншот

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, прогремели новые взрывы, в городе виден дым.

О "бавовне" в Белгороде сообщают местные Telegram-каналы. При этом публикуются фото и видео.

"По предварительным данным, есть разрушения на земле. Официальной информации пока не было", — говорится в сообщениях.

Также публикуются кадры выбитых окон и осколков в результате прогремевших в Белгороде взрывов.

"На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", – цитируется заявление местных властей.

Позднее стало известно о как минимум двух погибших в результате "бавовны".

/ Скриншот

Ранее в Грайворонском районе Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одном из промышленных объектов.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них видно пламя и столб черного дыма на месте пожара.

Напомним, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

Читайте еще: