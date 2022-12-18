"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутся

По словам советника главы ОП, война переходит в затяжной конфликт.

Арестович предупредил, что война в Украине может стать затяжной / Генштаб ЗУ, офис президента

Война в Украине, вероятно, перерастет в затяжной конфликт. Боевые действия могут не закончиться еще в течение следующих полгода.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". Он напомнил, что через два месяца будет год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Арестович пояснил, какие по продолжительности боевые действия могут называться затяжным конфликтом.

"Это полтора-два года или более года. Так, больше года будет через два месяца", – сказал он.

При этом он считает, что война вряд ли закончится в течение полугода.

"Мы понимаем, что через 2 месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев", – отмечает Арестович.

Он добавил, что полтора года "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".

Ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин собрался в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Путин едет к Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

Напомним, военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал, что России необходимо 2-3 месяца, чтобы подготовиться к наступлению. За это время РФ сможет обучить 200 тысяч оккупантов. При этом Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов.

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