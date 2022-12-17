Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабря

Президент заявил, что еще много работы, чтобы стабилизировать энергетическую систему.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень сложная ситуация с электроснабжением остается в Киеве и еще трех областях.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что в других регионах также есть отключения света.

Он отметил, что за сегодняшний день энергетикам удалось вернуть свет почти шести миллионам украинцев. При этом ремонтные работы продолжаются беспрерывно после удара россиян, который состоялся 16 декабря.

"Еще много работы, чтобы стабилизировать энергетическую систему. Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды", - сказал президент.

Наиболее сложная ситуация:

Киев и область,

Винница и область,

Львов и область.

Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепропетровская,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Одесская,

Полтавская,

Тернопольская,

Черниговская области и другие города и области.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли люди, многие получили травмы, среди них трое детей.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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