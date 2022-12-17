glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабря

17 декабря 2022, 23:15
Президент заявил, что еще много работы, чтобы стабилизировать энергетическую систему.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень сложная ситуация с электроснабжением остается в Киеве и еще трех областях.

В вечернем обращении Зеленский сообщил, что в других регионах также есть отключения света.

Он отметил, что за сегодняшний день энергетикам удалось вернуть свет почти шести миллионам украинцев. При этом ремонтные работы продолжаются беспрерывно после удара россиян, который состоялся 16 декабря.

"Еще много работы, чтобы стабилизировать энергетическую систему. Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды", - сказал президент.

Наиболее сложная ситуация:

  • Киев и область,
  • Винница и область,
  • Львов и область.

Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепропетровская,

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Черниговская области и другие города и области.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли люди, многие получили травмы, среди них трое детей.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:20

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денег

23:15

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабряВидео

22:49

Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломанутьсяВидео

22:28

США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYTВидео

22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

Реклама
22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

19:21

Оптимистический прогноз на 2023 годмнение

19:12

Хотят начать наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в БеларусьВидео

19:00

Деньги будут течь рекой: каким знакам Зодиака повезёт уже в январе 2023Видео

18:39

В России опозорили больного Баскова прямо на сценеВидео

17:58

Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и СуровикинымВидео

17:07

"Начнется стрельбище": астролог назвал дату нового штурма на УкраинуВидео

Реклама
17:04

Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст ГерманииВидео

16:48

Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для КремляВидео

16:41

Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробностиВидео

16:11

50% Киевской области пока без света - КулебаВидео

15:48

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

15:41

В Украине ударит "дикий" мороз и ворвется шторм: синоптики назвали датуВидео

15:34

Окопы врагу не помогут: ВСУ освободят Крым от оккупантов - ДаниловВидео

15:14

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

14:43

Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки

14:31

В России заявили о разводе Варум и АгутинаВидео

14:13

Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУВидео

14:02

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

13:55

"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к российскому диктаторуВидео

13:42

Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие РоссииВидео

13:30

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

12:47

Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – ЗеленскийВидео

12:09

Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктаторомВидео

12:00

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

Реклама
11:56

"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуостроваВидео

11:45

Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – ЗеленскийВидео

11:25

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

11:23

"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 годуВидео

11:18

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

11:01

Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" ПутинуВидео

10:41

Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISWВидео

10:32

"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

10:19

Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"Видео

09:57

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – PoliticoВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять