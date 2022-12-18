Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – Касьянов

РФ сможет подготовить мобилизованных к наступлению на Украину за два-три месяца.

ВСУ смогут подготовиться к наступлению оккупантов очень быстро / Коллаж фото УНИАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

России необходимо 2-3 месяца, чтобы подготовиться к наступлению. За это время РФ сможет обучить 200 тысяч оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

"200 тысяч могут полностью состоять из мобилизованных, которые уже прошли или еще проходят подготовку в России. Подготовка в 2-3 месяца может быть значительной – ее может быть достаточно для того, чтобы воевать в спецподразделениях, водить БМП, танки или что-либо еще. Этого времени для такой подготовки вполне достаточно", - сказал Касьянов.

Однако у российских оккупантов практически нет мотивации находиться в холодных, грязных и мокрых окопах.

"Подготовка, безусловно, очень важна, но еще важнее – мотивация солдат. Ведь когда солдат мотивирован, то есть когда взрослый человек, мужчина или женщина, идут защищать свой дом, свою семью и детей, он практически непобедим. А когда мотивация имперская – мол, давайте дойдем до Черного моря, до Одессы и спасем памятник Екатерине, то это уже совсем другая история", - объяснил военнослужащий.

Касьянов считает, что украинским защитникам нужно от часа до трех недель, чтобы подготовиться к наступлению оккупантов.

"Наши силы, которые уже находятся на северной границе, и укреплений, которые построены, достаточно для того, чтобы противник не прошел так, как он прошел в Чернобыльскую зону в первый день полномасштабного вторжения. Этого достаточно и для того, чтобы его остановить, задержать, увязать в боях. Что касается подкрепления, то я не думаю, что оно будет сниматься с фронта и защищать северную границу. Это было бы неправильно, учитывая то, что противник только этого и ждет", - отметил Касьянов.

Эксперт считает, что в такой ситуации хорошим вариантом стало бы использование сил, находящихся в постоянных пунктах дислокации, народного ополчения, добровольных формирований территориальных общин, а также ускоренной мобилизации.

"Без мобилизации нам не справиться, ведь если противник привлечет еще 200 тысяч человек, у него будет перевес в живой силе, и в одного нашего солдата будут стрелять условно десять российских солдат. Поэтому ее придется проводить, но так как многие люди у нас уже обучены, подготовлены и знают, что такое война, то сроки подготовки будут меньше", - объяснил военнослужащий.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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