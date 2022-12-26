"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - эксперты

В течение ближайших месяцев украинская армия будет идти в мощное контрнаступление.

В Украине начнется самый сложный период / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот с видео, Главред

В течение ближайших месяцев в Украине начнется самый тяжелый и горячий период за все время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан убеждены, что украинцам следует готовиться к худшему, сообщает УНИАН.

Олег Жданов прогнозирует, что в этот период со стороны украинской стороны может существенно увеличиться количество погибших.

"Я думаю, что это будут самые тяжелые месяцы. Нам придется в основном вести наступательные действия. Во время наступления потери всегда больше, чем в обороне, и для нас это будет больно и очень тяжело", - объяснил Жданов.

Однако он убежден, что без этих жертв победы добиться не получится.

"Если мы хотим остаться государством, мы вынуждены будем идти на эти жертвы", - добавил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По мнению Романа Свитана, этот тяжелый период может растянуться на 3-4 месяца.

"Где-то около 3-4 месяца самых тяжелых, и нам надо, сплотившись, их пройти. Причем, не сворачивая, зная куда мы идем. Мы прекрасно понимаем, зачем и для чего. Вот это сплочение народа и армии выведет нас к победе", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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