"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - эксперты

В течение ближайших месяцев в Украине начнется самый тяжелый и горячий период за все время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан убеждены, что украинцам следует готовиться к худшему, сообщает УНИАН.
Олег Жданов прогнозирует, что в этот период со стороны украинской стороны может существенно увеличиться количество погибших.
"Я думаю, что это будут самые тяжелые месяцы. Нам придется в основном вести наступательные действия. Во время наступления потери всегда больше, чем в обороне, и для нас это будет больно и очень тяжело", - объяснил Жданов.
Однако он убежден, что без этих жертв победы добиться не получится.
"Если мы хотим остаться государством, мы вынуждены будем идти на эти жертвы", - добавил эксперт.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
По мнению Романа Свитана, этот тяжелый период может растянуться на 3-4 месяца.
"Где-то около 3-4 месяца самых тяжелых, и нам надо, сплотившись, их пройти. Причем, не сворачивая, зная куда мы идем. Мы прекрасно понимаем, зачем и для чего. Вот это сплочение народа и армии выведет нас к победе", - сказал Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.
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