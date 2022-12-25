Пожар в военкомате в Саратовской области: поджигателем оказался бывший депутат - СМИ

По данным СМИ, Даниил Акимов во всем признался и заявил, что он просто хулиганил.

Ексдепутат поджег военкомат в Саратовской области / BAZA

В ночь на 23 декабря бывший депутат от "Единой России" поджег военкомат в Саратовской области. 41-летний Даниил Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования. Об этом сообщают росСМИ.

Поджог произошел в селе Ивантеевка. Оказалось, что депутат бросил в здание бутылку с бензином.

"Уже утром правоохранители задержали поджигателя - 41-летнего Даниила Акимова. Он не стал отрицать свою причастность и сознался, что устроил пожар просто так, ради хулиганства", - говорится в сообщении.

Известно, что депутатом Акимов был в 2011 году. Тогда он также был индивидуальным предпринимателем. В этом году его осудили по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

Ексдепутат поджег военкомат в Саратовской области / BAZA

Ексдепутат поджег военкомат в Саратовской области / BAZA

Напомним, пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов произошел в российском Мурманске. Корабль загорелся во время ремонтных работ. По данным экстренных служб РФ, на территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар крейсере Адмирал Кузнецов.

Ранее в ночном клубе Полигон российской Костромы произошел пожар, в результате которого погибло 13 человек. По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар. Вероятный виновник пожара в кафе "Полигон" Станислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Он получил ранение во время обстрела.

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