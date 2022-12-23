Контрнаступление ВСУ: военный эксперт спрогнозировал, когда сложатся условия для освобождения Крыма

Однако генерал Игорь Романенко попросил украинцев не забывать, что освобождение Крыма – вопрос не только военный, но и политический.

Военный эксперт спрогнозировал, когда сложатся условия для освобождения Крыму / коллаж фото УНИАН

От действий, которые будет совершать на Южном направлении украинская армия, зависит ее возможность проникнуть во временно аннексированный Крым и запустить процесс освобождения полуострова. Об этом в интервью порталу Обозреватель заявил сказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко.

Как считает он, главное условие успешного контрнаступления ВСУ – эффективное пополнение резервов. Причем именно в тот момент, пока армия русских оккупантов не успела собрать новые силы для удара.

"Я считаю, если удастся таким образом собрать резервы и эффективно их применить, то это может дать как минимум освобождение оккупированных территорий на отдельных направлениях на юге и востоке", — сказал он.

По словам Романенко, именно в таком случае ВСУ смогут вплотную подойти к Крыму. Однако он попросил не забывать, что освобождение Крыма – вопрос не только военный, но и политический.

"Здесь необходимо мыслить в военно-политическом ключе, поскольку, как известно, отношение к Крыму со стороны Российской Федерации особенное. Наши союзники опасаются и пытаются не допустить эскалации боевых действий с возможным применением противником оружия массового поражения", – подытожил он.

Возвращение Крыма

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозировал - если силам обороны Украины удастся освободить Херсон и зачистить от оккупантов России правобережье Херсонской области, появятся три варианта дальнейшего наступления. Речь идет о формировании Днепра и атаке на Запорожском направлении, переброске войск на Донецкий и Луганской участки фронта, либо же наступлении на оккупированный Крым.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.

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