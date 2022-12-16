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Военный эксперт рассказал, как будут возвращать умы жителей освобожденных Крыма и Донбасса

16 декабря 2022, 10:10
Как говорит Роман Свитан, за восемь лет на оккупированных территориях уже произошло четкое расслоение на тех, кто ждет Украину, и на тех, кто уйдет в Россию.
Свитан, Крым, Донбасс
Военный эксперт рассказал, как будут возвращать умы жителей освобожденных Крыма и Донбасса / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

После того, как официальному Киеву удастся вернуть себе контроль над Крымом и отдельными районами Донбасса, то проблема возвращения умов местных жителей не будет стоять на повестке дня. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Все намного проще: никто никого возвращать [в плане умов местных жителей −Главред] не будет. За восемь лет на оккупированных территориях уже произошло четкое расслоение на тех, кто ждет Украину, и на тех, кто уйдет в Россию. Эта проблема, может быть, была в 2014-2015 годах, но сейчас ее нет. Время четко развело людей по двум лагерям", − подытожил он.

Возвращение Крыма

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозировал - если силам обороны Украины удастся освободить Херсон и зачистить от оккупантов России правобережье Херсонской области, появятся три варианта дальнейшего наступления. Речь идет о формировании Днепра и атаке на Запорожском направлении, переброске войск на Донецкий и Луганской участки фронта, либо же наступлении на оккупированный Крым.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.

Другие новости:

реинтеграция Донбасса возвращение Крыма Роман Свитан
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