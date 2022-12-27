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Эксперт назвал главные риски для Украины в 2023 году

27 декабря 2022, 15:13
2023 год несет много рисков для Украины. Начиная с того, что война может быть поставлена на паузу, и заканчивая серьезными социально-политическими катаклизмами.
Андрей Золотарев
Андрей Золотарев спрогнозировал, какие главные события ждут Украину в Новом году / Фото УНИАН

В новом 2023 году велика вероятность того, что война в Украине может быть поставлена на паузу. В целом, год несет риски. О главных событиях, которые могут ждать нашу страну в 2023-м, в интервью Главреду рассказал директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, любые войны заканчиваются, как правило, за столом переговоров.

"И, кто бы что ни говорил, высока вероятность того, что война будет поставлена на паузу. Хотелось бы, как и большинству украинцев, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года, но надо быть реалистами. И вопрос в том, где пройдет эта 38 параллель", - сказал он.

Пока что будущее Украины окутано туманом войны. Хребет украинской экономики перебит, а украинскую экономику де-факто ополовинили, разрушены города. Мы критически зависим от наших союзников. В частности, социальные и прочие государственные расходы мы финансируем за счет внешней помощи.

"Возникает вопрос – наши партнеры помогут восстановить Украину до уровня, более-менее обеспечивающего цивилизованные условия существования? Или же условный "план Маршалла" – смогут ли с его помощью не просто восстановить инфраструктуру до довоенного уровня, но и обеспечить экономические перспективы для Украины? В противном случае нас может ждать консервация аграрно-сырьевой модели, колоссальный отток человеческого капитала", - отметил эксперт.

Золотарев добавил, что по самым скромным подсчетам, 5-6 миллионов украинцев выехали за границу, а это колоссальные демографические потери. При этом Европа не очень заинтересована отпускать наших сограждан обратно, потому что они образованы, законопослушны, не лезут в чужой монастырь со своим уставом и хорошо интегрируются в западное общество. И для европейских экономик они куда более полезны, чем выходцы из Африки и Ближнего Востока.

"И до войны была ситуация, когда специалистов некоторых рабочих профессий днем с огнем не сыскать. И это может привести к ситуации, когда у нас будет 10 миллионов пенсионеров и детей, то есть количество тех, кто "с ложкой", будет превышать тех, кто "с сошкой". Как только закончатся боевые действия, часть людей вернется, но значительная часть поедет за своими семьями. И, скорее всего, там и останется, поскольку падение уровня жизни, отсутствие работы будет этому способствовать. Можно найти деньги, создать условия, но если не будет светлых голов, которые дадут толк этим деньгам, то ничего не получится", - сказал эксперт.

Золотарев отметил, что ни одна экономически развитая страна при падении уровня жизни почти в два раза не выдерживала этого без серьезных социально-политических катаклизмов. И риск этого для нас очень высок.

"Станет ли грядущий 2023 годом, когда война будет поставлена на паузу? Это – ключевой вопрос, поскольку вопрос мира волнует всех без исключения украинцев. Да и каким будет этот мир? К сожалению, очень часто кажется, что нам и врагов не надо. Ведь все видели ситуацию с "Пташкой" из "Азовстали" – стоило ей показать расположенность к президенту, как она сразу нарвалась на волну хейта. И когда заканчивается межвидовая борьба, начинается внутривидовая, которая часто проходит в более жестких и острых формах. Хотелось бы, чтобы наши политики перестали играть с темами, которые несут в общество конфликты и раскол. Если общество будет расколото, то даже выиграв войну, мы рискуем проиграть мир", - резюмировал директор аналитического центра Третий сектор.

Как сообщал Главред, война в Украине продолжится в 2023 году. Первые месяцы нового года могут показать, способны ли российские оккупанты удерживать захваченные территории, а украинские военные – проводить контрнаступление и освобождать земли. Издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что летом 2023 года Крым будет под контролем Украины. Наша страна вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

Другие новости:

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