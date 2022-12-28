Эксперты ISW назвали тактику Кремля по принуждению Украины к переговорам

Кремль изображает Украину пешкой Запада, чтобы лишить Киев права участвовать в будущих прямых переговорах.

Кремль хочет исключить Украину из переговоров / скриншот ТАСС

Кремль продолжит игнорировать Украину как суверенное государство, чтобы таким образом поддержать текущие информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки и оказать давление на Киев для переговоров.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.

При этом в РФ обычно подчеркивают свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров.

По мнению экспертов, Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как таких, которые затягивают войну, и в то же время будет повторять свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается вести переговоры с Россией. Причина – Москве нужен не реальный диалог, а пауза на фронте, чтобы впоследствии пойти в новое наступление. Поэтому Киеву продолжит освобождать свои территории военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ будут проводить контрнаступление и зимой.

Нельзя допустить, чтобы западный мир устал от войны. Иначе агрессор Россия этим воспользуется и продолжит продвигать переговоры на своих условиях.

Государственный секретарь США Энтони Блинке заявлял, что Путин не показывает, что он заинтересован в запуске мирных переговоров относительно завершения войны против Украины. Наоборот, его действия направлены на эскалацию и наносят ущерб мирным украинцам. Москва проигрывает на поле боя и бьет по украинской энергетической инфраструктуре, переключая свой гнев на гражданских лиц.

8 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

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