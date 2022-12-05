Поражения РФ на поле боя и ракеты по инфраструктуре: в США заявили, что Путин не хочет переговоров

Путин не может достичь своих целей на поле боя в Украине - Блинкен / Коллаж Кремль, УНИАН

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин не показывает, что он заинтересован в запуске мирных переговоров относительно завершения войны против Украины. Наоборот, его действия направлены на эскалацию и наносят ущерб мирным украинцам. Москва проигрывает на поле боя и бьет по украинской энергетической инфраструктуре, переключая свой гнев на гражданских лиц. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В интервью CBS он рассказал о том, что действия России на войне против Украины не указывают на ее готовность вести переговоры.

"В дипломатии всегда есть ценность, если стороны, о которых идет речь, и в данном случае Россия, действительно заинтересованы в конструктивной дипломатии. А то, что мы видели, по крайней мере в последнее время, прямо противоположное", - отметил Блинкен.

Американский чиновник напомнил, что даже в ходе саммита G20, на котором выступал Зеленский, войска РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Москва признает поражения на поле боя, но не может пойти на попятную и переключает свой гнев на гражданское население.

"Путин не может показать эффективность на поле боя, так что, по сути, он направляет свой гнев и огонь на украинских мирных жителей, которые атакуют энергетическую инфраструктуру, пытаются выключить свет, выключить отопление, выключить электричество. Вот что происходит", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается вести переговоры с Россией. Причина – Москве нужен не реальный диалог, а пауза на фронте, чтобы впоследствии пойти в новое наступление. Поэтому Киеву продолжит освобождать свои территории военным путем.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ будут контрнаступать и зимой.

Нельзя допустить, чтобы западный мир устал от войны. Иначе агрессор Россия этим воспользуется и продолжит продвигать переговоры на своих условиях.

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что переговоры России и Украины сейчас провести невозможно.

Он обвинил Киев в якобы нежелании говорить с Москвой. О настоящих целях "переговоров" Песков так и не сказал.

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