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Лавров назвал регионы Украины, которые РФ хочет "полностью освободить"

28 декабря 2022, 21:23
Лавров цинично заявил, что приоритет РФ освободить эти территории "от угроз нацификации, которой они подвергались долгие годы".
Лавров назвал регионы Украины, которые РФ хочет 'полностью освободить'
Лавров назвал регионы Украины, которые РФ хочет "полностью освободить" / ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия хочет полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые захватчики внесли в свой состав во время незаконных "референдумов". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Всю территорию "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав РФ по итогам референдумов, должны быть полностью освобождены от Вооруженных сил Украины", - цинично заявил Лавров, передает российское пропагандистское информационное агентство РБК.

Кроме того, он сказал, что приоритет РФ освободить эти территории "от угроз нацификации, которой они подвергались долгие годы".

"Это требование волеизъявления, которое произошло во всех этих четырех регионах", - соврал Лавров.

Планы России по захвату Украины

Недавно в Кремле сделали циничное заявление о "мире" с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "мир" якобы должен базироваться на том, что армия Российской Федерации не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

Российский диктатор Владимир Путин на днях пожаловался, мол, на "НАТО в Украине". И сказал, что страна-оккупант намерена усилить свой наступательный потенциал. По словам российского директора, 150 из 300 тысяч новых мобилизованных захватчиков готовятся воевать против Украины.

Российский журналист Игорь Яковенко считает, что Путин не отдаст приказ на вывод войск из Украины. Но остается вопрос того, как Кремль отреагирует на освобождение украинской армией оккупированного Крыма.

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война в Украине Сергей Лавров война России и Украины
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