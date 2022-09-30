РФ продолжит войну в Украине: Песков назвал главную цель Кремля

Дмитрий Песков назвал главную цель России в войне против Украины / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается заканчивать войну в Украине, и назвал главную цель Кремля - захват всей территории Донецкой области в ее административных границах.

Песков также прокомментировал возможность переговоров российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что это "Киев ушел с переговорного трека".

"Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции", - цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне того, что российская армия терпит в последние недели поражения и отступает.

Также пресс-секретарь Путина назвал главную цель России в войне против Украины.

"Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить", – заявил Песков.

При этом он ничего не сказал о Запорожской, Херсонской и Луганской областях, аннексию которых Кремль хочет оформить 30 сентября.

Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины

С 23 по 27 сентября оккупанты провели на оккупированных территориях Украины так называемый референдум.

Уже вечером 27 сентября в России отчитались о результатах "референдумов". В Донецкой и Луганской областях оккупанты нарисовали практически 100% подержку: 99,23% и 98,42% соответственно. В Запорожской и Херсонской "результаты" скромнее: 93,11% и 87,05%.

Путин уже признал "независимость" Херсонщины и Запорожья. Соответствующие указы, подписанные главой Кремля, были опубликованы 29 сентября.

30 сентября Путин планирует подписать акт о "вступлении" оккупированных территорий в состав РФ. Также ожидается "объемное выступление" Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

Другие новости: