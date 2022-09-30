Путин признал 'независимость' оккупированной Херсонщины и Запорожья

В "документах", которые нарушают нормы международного права, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые РФ провела на захваченных территориях.
Российский диктатор Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы армией РФ.
Соответствующие указы, подписанные главой Кремля, были опубликованы 29 сентября.
В "документах", которые нарушают все нормы международного права, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые Москва незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
Отметим, в "указах" Путин, который вторгся в Украину и начал захватническую войну, цинично ссылается на международное право и Устав ООН.
Как сообщал Главред, Путин планирует подписать акт о "вступлении" оккупированных территорий в состав РФ. "Церемонию" запланировали на 30 сентября.
"30 сентябряв Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале в 15 часов состоится церемония подписания договора о вступлении в состав РФ новых территорий", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Также ожидается "объемное выступление" Путина.
Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины
Ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ.
В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.
В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".
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