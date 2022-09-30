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Путин признал "независимость" оккупированной Херсонщины и Запорожья

30 сентября 2022, 07:35

В "документах", которые нарушают нормы международного права, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые РФ провела на захваченных территориях.

владимир путин
Путин подписал "указы о независимости" Херсонщины и Запорожья / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы армией РФ.

Соответствующие указы, подписанные главой Кремля, были опубликованы 29 сентября.

В "документах", которые нарушают все нормы международного права, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые Москва незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в "указах" Путин, который вторгся в Украину и начал захватническую войну, цинично ссылается на международное право и Устав ООН.

Путин признал 'независимость' оккупированной Херсонщины и Запорожья
publication.pravo.gov.ru

Путин признал 'независимость' оккупированной Херсонщины и Запорожья
publication.pravo.gov.ru

Как сообщал Главред, Путин планирует подписать акт о "вступлении" оккупированных территорий в состав РФ. "Церемонию" запланировали на 30 сентября.

"30 сентябряв Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале в 15 часов состоится церемония подписания договора о вступлении в состав РФ новых территорий", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также ожидается "объемное выступление" Путина.

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Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины

Ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ.

В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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