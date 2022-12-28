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Россия не уйдет с оккупированных земель Украины даже в случае "мира": циничное заявление Кремля

28 декабря 2022, 14:51
Как утверждает Песков, никакой другой план "мира", не учитывающий это "видение" команды российского диктатора, не может претендовать.
Дмитрий Песков, ракета
Дмитрий Песков / УНИАН, скриншот

В Кремле сделали циничное заявление о "мире" с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "мир" якобы должен базироваться на том, что армия Российской Федерации не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

"Пока нет ни одного "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, не учитывающий сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в дополнение к аннексированному Крыму – ред.), – цинично заявил пресс-секретарь Владимира Путина передает российское пропагандистское информационное агентство РБК.

Как утверждает Песков, никакой другой план "мира", не учитывающий это "видение" команды российского диктатора, не может претендовать на то, чтобы его поддержала официальная Москва.

Планы России по захвату Украины

Диктатор агрессора РФ Владимир Путин на днях пожаловался, дескать, на "НАТО в Украине" и сказал, что страна-оккупант намерена усилить свой наступательный потенциал.

По словам российского директора, 150 из 300 тысяч новых мобилизованных захватчиков готовятся воевать против Украины.

По данным британского издания Financial Times, Путин во время разговора с представителями своих спецслужб сказал, что обстановка на войне против Украины "чрезвычайно сложная".

Впрочем, Кремль готовит российское государство к затяжной войне, а Путин, как и раньше, собирается захватить Украину.

Российский журналист Игорь Яковенко полагает, что Путин не отдаст приказ на вывод войск из Украины. Но остается вопрос того, как Кремль отреагирует на освобождение украинской армией оккупированного Крыма.

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война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины
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