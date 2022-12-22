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Кремль ощутимо нервничает: Песков закатил истерику из-за передачи Украине ЗРК Patriot

22 декабря 2022, 16:57
По словам Пескова, поставка Украине систем противовоздушной обороны якобы "усложняет процесс урегулирования конфликта".
Кремль ощутимо нервничает: Песков закатил истерику из-за передачи Украине ЗРК Patriot
Песков нервно отреагировал на поставки Украине ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Рупор Кремля Дмитрий Песков разразился истерикой из-за передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Песков заявил, что ЗРК Patriot якобы станут "законными целями" для оккупантов. Представителя российского президента цитируют российские ЗМП.

"Да, бесспорно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все же демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", - сказал пресс-секретарь кремлевского диктатора.

По словам Пескова, поставки Украине систем противовоздушной обороны, которые украинские военные будут использовать для защиты населения от вражеских ракет, якобы "затрудняют процесс урегулирования конфликта".

"Фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот", - цинично заявил рупор Кремля.

Впрочем, Песков не уточнил, как именно российские захватчики собираются охотиться на зенитно-ракетный комплекс. Вероятно, так же, как и на HIMARS: несмотря на регулярные угрозы относительно уничтожения американских артиллерийских систем, ни один HIMARS не пострадал.

Украина получит от США ЗРК Patriot

В Белом доме на днях заявили, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит от США батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американцы научат украинцев управлять этими системами.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. На это уйдет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - отмечалось в сообщении.

Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что из суммы в 1,85 млрд. долларов, которая предназначена для Украины, 850 миллионов долларов пойдет на системы ПВО Patriot.

Во время пресс-конференции президента США Зеленский и Байден подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина будет просить еще одну такую батарею.

Как отметил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО IRIS-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель.

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