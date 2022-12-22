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Сколько ВСУ нужно времени, чтобы освоить ЗРК Patriot: в Пентагоне назвали сроки

22 декабря 2022, 09:47
Использование систем ПВО Patriot поспособствуют защите неба Украины от крылатых, баллистических ракет, самолетов, и поможет поражать цели на большой дальности.
ВСУ, ЗРК Патриот
ЗРК Patriot - это не серебряный шар, а лишь часть системы ПВО - Пентагон / Коллаж Википедия, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украинским военным понадобится несколько месяцев для того, чтобы освоить зенитные ракетные системы Patriot. Они помогут защитить небо от крылатых, баллистических ракет и вражеской авиации, а также позволят поражать вражеские цели на расстоянии большой дальности. Об этом рассказали в Министерстве обороны США.

Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона, бойцам ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы научиться пользоваться ЗРК Patriot.

Системы ПВО помогут защитить небо от вражеских крылатых, баллистических ракет и авиации. Также они позволят наносить удары по вражеским целям в воздухе на большом расстоянии.

"ЗРК Patriot — это не "серебряный шар", а лишь один из элементов противовоздушной обороны, обеспечиваемый США и другими союзниками", - сказали в Минобороны США.

Зенитные ракетные комплексы должны помочь усилить эшелонированную оборону ПВО Украины.

"Наша цель – помочь Украине укрепить эшелонированную противовоздушную оборону. Patriot дополнит ряд средств средней и малой дальности, которые мы и союзники передали (Украине) в предыдущих пакетах помощи", - подчеркнул представитель Пентагона.

Украина получит ЗРК Patriot

Ранее в Белом доме заявляли, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

Другие новости:

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