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Отмена аварийных отключений на Новый год: Шмыгаль назвал главное условие

27 декабря 2022, 17:48
Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему, не исключил премьер-министр.
Свет, электроэнергия, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с отключениями в Украине / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, какая может быть ситуация с аварийными отключениями электроэнергии в Украине на Новый год.

По его словам, при отсутствии новых обстрелов со стороны России новогодние праздники пройдут без аварийных отключений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти когда-либо: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: при отсутствии обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Россия стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач, а хочет посеять панику.

"Но это ей не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, наших партнеров. Мы выстоим, потому что едины, сильны и мотивированы бороться за родную землю", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки барражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу барражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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