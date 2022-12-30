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"Станет самой мощной в Европе": Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВО

30 декабря 2022, 20:59
Усиление украинской ПВО обсуждалось на недавнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.
'Станет самой мощной в Европе': Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВО
Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВО / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская противовоздушная оборона в новом году станет еще сильнее и результативнее. Глава государства подчеркнул, что ПВО Украины может стать самой мощной в Европе. Об этом Зеленский сказал во время своего вечернего видеообращения.

Как отметил украинский гарант, усиление украинской ПВО обсуждалось на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое уже стало 45-м в этом году.

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет не только гарантией безопасности для нашего государства, но и для континента", - сказал Зеленский.

Украина получит от США ПВО Patriot

Недавно в Белом доме заявили, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит от США батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американцы научат украинцев управлять этими системами.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. На это уйдет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - отмечалось в сообщении.

Что известно о ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что из суммы в 1,85 млрд. долларов, которая предназначена для Украины, 850 миллионов долларов пойдет на системы ПВО Patriot.

Как отметил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО IRIS-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель.

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