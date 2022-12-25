Результаты визита Зеленского в США уже есть, мы будем просить больше ЗРК Patriot – посол

После того как Зеленский вышел из здания Конгресса, в парламенте США стали больше принимать решений о военной помощи Украине, сказала Оксана Маркарова.

Украина уже работает над тем, чтобы получить больше ПВО Patriot - Маркарова / Коллаж Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

После выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе американские парламентарии усилили работу по помощи Украине. Речь идет о законопроекте относительно привлечения преступников РФ к ответственности в США, финансовой помощи Киеву на сумму $45 млрд., увеличении полномочий прокурора по вопросам конфискации российских активов и других аспектах. Украина работает над тем, чтобы получить больше зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявила посол в Штатах Оксана Маркарова.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что Украина проводит работу над получением большего количества единиц ПВО Patriot.

"Я могу сказать спасибо за системы Patriot и следующий месседж - что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы", - отметила Маркарова.

Также она сказала, что результаты поездки президента Зеленского в США можно увидеть уже сейчас. В Конгрессе усиленно стали подготавливать законопроекты для помощи Украине.

"С момента выхода президента из Конгресса там очень сильно активизировался процесс принятия решений. Мы уже имеем за сутки, пока возвращались в Украину, конкретные серьезные результаты - и законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, и помощь Украине на 45 млрд долларов, и поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине, и работа по пакету безопасности, в котором есть Patriot, но там не только они, там много новых возможностей", - подчеркнула Оксана Маркарова.

Украина получит ЗРК Patriot

В Белом доме перед визитом президента Владимира Зеленского в США анонсировали передачу Украине батареи ЗРК Patriot. Украинское государство получит ПВО в рамках нового пакета помощи в размере $1,85 млрд. Американцы научат украинцев пользоваться системами.

Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 800 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи уйдет на зенитные ракетные системы Patriot для Украины.

Президент США Байден и президент Украины Зеленский в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне подтвердили передачу Киеву ЗРК Patriot. Зеленский сразу же уточнил, что Украина будет просить еще одну такую же батарею.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на обучение украинских специалистов управлять ЗРК Patriot уйдет несколько месяцев. По его словам, системы IRIS-T и NASAMS украинцы освоили и вовсе за несколько недель.

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