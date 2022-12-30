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Зеленский провел важное заседание Ставки

30 декабря 2022, 14:59
Участники Ставки рассмотрели вопросы усовершенствования ПВО Украины, в частности, для защиты объектов критической инфраструктуры.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Сегодня, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на нем обсуждался вопрос улучшения системы противовоздушной обороны.

Во время заседания участники заслушали доклады по оперативной ситуации на передовой и возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

"Было акцентировано внимание на обеспечении подразделений Сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами", - отмечается в сообщении.

Что еще обсуждали на Ставке

Также участники рассмотрели вопросы усовершенствования ПВО Украины, в частности, для защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак страны-агрессора.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин собрался в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин едет к Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

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