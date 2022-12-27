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"Быстрее, чем ожидали": Кулеба сообщил хорошие новости по развертыванию ЗРК Patriot в Украине

27 декабря 2022, 00:20
Правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.
'Быстрее, чем ожидали': Кулеба сообщил хорошие новости по развертыванию ЗРК Patriot в Украине
Кулеба сообщил хорошие новости по развертыванию ЗРК Patriot в Украине / Коллаж УНИАН, Defense.gov/John Hamilton

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot будет развернут в Украине по ускоренной программе.

Как отметил Кулеба в интервью агентству AP, правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.

"Правительство США разработало программу для ракетной батареи Patriot, чтобы проходить обучение быстрее, чем обычно, без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя", - сказал Кулеба.

Также глава украинской дипломатии отметил, что "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, что стало его первой зарубежной поездкой за время полномасштабного вторжения РФ.

Украина получит от США ЗРК Patriot

В Белом доме на днях заявили, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит от США батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американцы научат украинцев управлять этими системами.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. На это уйдет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - отмечалось в сообщении.

Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что из суммы в 1,85 млрд. долларов, которая предназначена для Украины, 850 миллионов долларов пойдет на системы ПВО Patriot.

Во время пресс-конференции президента США Зеленский и Байден подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина будет просить еще одну такую батарею.

Как отметил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО IRIS-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель.

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