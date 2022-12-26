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Сколько нужно времени украинцам на освоение ЗРК Patriot: в ВСУ раскрыли сроки

26 декабря 2022, 12:59
ЗРК Patriot являются сложной и дорогостоящей техникой, подчеркнул Юрий Игнат.
Patriot, ВСУ
ВСУ передадут системы Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Обучение бойцов ВСУ работе с американской системой ПВО Patriot может занять несколько месяцев, при этом уже подготовили перечень военных, которые будут проходить обучение.

Как заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, продолжительность обучения бойцов ВСУ работе с системами Patriot объясняются сложностью американских ЗРК.

"Возможно, с Patriot будет дольше, несколько месяцев, возможно, займет. Потому что техника сложная, дорогостоящая, и нужно подготовить специалистов, которые должны досконально овладеть ею, и потом обучать других эксплуатировать этот комплекс", - сказал он.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что чтобы освоить немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T и норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS, украинским военным понадобилось несколько недель.

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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