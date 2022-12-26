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Путин хочет уничтожить системы Patriot в Украине иранскими ракетами и дронами – Forbes

26 декабря 2022, 06:47
Диктатор РФ может провести масштабную операцию, запустив по месту развертывания ЗРК Patriot большое количество дронов-камикадзе.
ЗРК Patriot, Владимир Путин
Путин может обстрелять системы Patriot в Украине иранскими ракетами и дронами/ Википедия, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может приказать уничтожить зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, которые Украина получит от США, запустив по ним иранские ракеты и дроны-камикадзе.

Для Путина такая попытка будет иметь в первую очередь пропагандистскую цель, ведь он уже похвастался перед россиянами, якобы РФ может "легко уничтожить" такие системы. Об этом пишет издание Forbes.

"Путин может использовать предоставленное Ираном вооружение и иранскую тактику для попытки уничтожить украинские Patriot. В частности, он может попытаться повторить проверенную в боях стратегию, используемую боевиками-хуситами против возглавляемых Саудовской Аравией сил во время войны в Йемене", – отмечается в материале.

В статье напомнили, какую именно тактику применяли хусити. Они атаковали дронами радары зенитно-ракетных комплексов Patriot. Когда были уничтожены радары, тогда уже ракетами обстреливали саму систему ПВО, ведь она уже не могла перехватить их.

Как отмечают в издании, страна-агрессор Россия может выпустить по месту развертывания систем Patriot беспрецедентное количество дронов, чтобы уничтожить радары, а затем и всю систему.

Отмечается, что в США не ожидали перелома в войне после предоставления Украине систем Patriot. Предоставление такого оружия частично является символическим и демонстрирует готовность Вашингтона в дальнейшем поддерживать Украину.

Но Путину важно уничтожить такие системы даже просто с пропагандистской целью, предполагают авторы материала.

Передача ЗРК Patriot Украине

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд долларов. Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Во время пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

При этом российский диктатор Владимир Путин пригрозил "пощелкать" Patriot, который США предоставят Украине. Он считает Patriot "устаревшими системами".

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