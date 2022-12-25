ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов и уничтожили немало врагов

Сегодня, 25 декабря, украинские военные провели штурм позиций россиян.
Как сообщает Министерство обороны Украины в Telegram, украинские бойцы ликвидировали часть врагов, а оставшихся взяли в плен.
В ведомство уточнили, что штурм проводили бойцы 108 отдельного горно-штурмового батальона провели штурмы позиций россиян.
При этом в Минобороны не назвали конкретное направление, где наступали украинские защитники.
"В результате было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взято в плен", - добавляют в ведомстве.
Война России против Украины на Донбассе
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты России по-прежнему пытаются захватить Бахмут, однако им не удается достичь своей цели. Россияне в боях за город теряют тысячи своих солдат. Москва ставит перед собой задачу захватить весь Донбасс.
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российская оккупационная армия, кроме Бахмутского и Авдеевского направления, собирается наступать и на Лиманском направлении.
Украинские войска продолжают бить врага и не дают возможности для прорыва обороны.
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