ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов и уничтожили немало врагов

В Минобороны не назвали конкретное направление, где наступали украинские защитники.

Военные штурмовали позиции оккупантов / скриншот

Сегодня, 25 декабря, украинские военные провели штурм позиций россиян.

Как сообщает Министерство обороны Украины в Telegram, украинские бойцы ликвидировали часть врагов, а оставшихся взяли в плен.

В ведомство уточнили, что штурм проводили бойцы 108 отдельного горно-штурмового батальона провели штурмы позиций россиян.

При этом в Минобороны не назвали конкретное направление, где наступали украинские защитники.

"В результате было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взято в плен", - добавляют в ведомстве.

Оккупанты взяты в плен / скриншот

Война России против Украины на Донбассе

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты России по-прежнему пытаются захватить Бахмут, однако им не удается достичь своей цели. Россияне в боях за город теряют тысячи своих солдат. Москва ставит перед собой задачу захватить весь Донбасс.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российская оккупационная армия, кроме Бахмутского и Авдеевского направления, собирается наступать и на Лиманском направлении.

Украинские войска продолжают бить врага и не дают возможности для прорыва обороны.

Читайте также: