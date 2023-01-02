Перемирие наступит в начале лета: бывший генерал НАТО удивил неожиданным прогнозом

Ганс-Лотар Домрезе не исключает, что перемирие будет коротким.

Стороны в войне могут пойти на перемирие, не исключил Ганс-Лотар Домрезе / Генштаб ВСУ

К лету 2023 года стороны могут пойти на перемирие в войне, заявил бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе.

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: "Теперь это больше не имеет смысла". Прекращение огня наступит где-то в 2023 году", — цитирует его Zeit.

Это может произойти после того, как обе стороны поймут, что не способны на новые продвижения на поле боя.

"Это будет момент для переговоров о прекращении огня" – не исключил бывший генерал.

Вместе с тем он не исключает, что перемирие будет коротким, а посредником в переговорах может стать генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди.

Домрезе также добавил, что достижение перемирия возможно лишь при условии, что оно будет приемлемым для обеих сторон, "даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину".

Он уточнил, что решением может бытье "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в Украину - можно было бы договориться о переходном периоде".

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия всё равно не сможет выиграть эту войну и призвали страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

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