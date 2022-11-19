"Вы не выиграете войну": Госдеп США призвал РФ немедленно вывести оккупационные войска из Украины

Госдеп США призвал РФ немедленно вывести войска из Украины/ Reuters, сайт Кремля

В Государственном департаменте США заявили, что Россия всё равно не сможет выиграть эту войну, и призвали страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины.

Об этом заявил заместитель прессекретаря Госдепартамента Ведант Патель во время брифинга 18 ноября. Он подчеркнул, что российским оккупантам не удастся одержать победу, даже если они продолжат использовать зверства и подлую тактику.

"Мы настойчиво призываем Россию вывести ее силы, чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет – независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика", – заявил представитель Госдепартамента США.

Он отметил, что россияне несут ответственность за зверства, которые были совершены на недавно оккупированных территориях Украины. Так, на Херсонщине российские захватчики незаконно задерживали и пытали людей, также там были зафиксированы исчезновения украинцев. Патель отметил, что о таких фактах подробно рассказывается в последнем отчете Conflict Observatory.

Ранее в США заявили, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией. Соединенные Штаты не могут надавить на Украину для того, чтобы она начала переговоры. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что Россия может сама намеренно распространять информацию о якобы готовящемся наступлении на Украину со стороны Беларуси. Но страна-агрессор не может сейчас перебросить свои войска с запорожского и херсонского направления в Беларусь, ведь это будет означать ослабление юга и создание возможности для Украины освободить Крым.

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