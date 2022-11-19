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"Лукашенко тайно ведет переговоры с Турцией и КНР": генерал объяснил, готовит ли Беларусь вторжение

19 ноября 2022, 02:20

Самопровозглашенный президент Беларуси уже видит, что Россия проигрывает в войне, и пытается найти себе защиту в других странах.

Александр Лукашенко, Николай Маломуж
РФ может намеренно распространять информацию о подготовке наступления из Беларуси, отмечает генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Россия может сама намеренно распространять информацию о якобы готовящемся наступлении на Украину со стороны Беларуси. Но страна-агрессор не может сейчас перебросить свои войска с Запорожского и Херсонского направлений в Беларусь, ведь это будет означать ослабление юга и создание возможности для Украины освободить Крым.

Однако России выгодно угрожать таким наступлением с севера. Поэтому страна-агрессор постоянно проводит какие-то маневры, перемещает в Беларусь некую технику и вооружение, демонстрирует формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

Он отмечает, что Россия ради видимости перебросила в Беларусь примерно тысячу человек. Однако ни украинская, ни иностранная разведка не фиксируют больших изменений в формировании воинских частей. Поэтому сейчас нет оснований говорить о наличии мощных сил в РБ.

Лукашенко думает, как ему самому спастись

Сама Беларусь тоже вряд ли прямо будет вступать в войну против Украины. Самопровозглашенный президент РБ уже видит, что Россия проигрывает в войне. Для него вступить сейчас в боевые действия – это подобно смерти, отмечает Маломуж. Поэтому Лукашенко постарается выкрутиться и избежать этого.

"При этом Лукашенко перемещает в Россию эшелонами БТРы и танки, недавно перебросил очередную партию С-300 и ракеты к ним. Если бы Лукашенко готовился к наступлению, он бы никогда не перебрасывал всё это в Россию или на Донбасс. Он бы, наоборот, накапливал все это в Беларуси", – объясняет генерал.

Лукашенко сейчас думает, как ему самому спастись. Он даже уже тайно ведет переговоры с Турцией и Китаем относительно перспектив Беларуси, пытаясь найти варианты защиты в случае проигрыша России в войне.

"Он хочет избежать ответственности и хочет, чтобы китайцы или турки гарантировали ему безопасность. Он хочет выжить. И поэтому ему не нужна наступательная операция белорусских войск", – говорит Маломуж.

Однако, по его словам, полностью исключить варианта наступления из Беларуси нельзя, Украина готовится к различным сценариям, чтобы иметь возможность в случае необходимости дать достойный отпор.

Угроза наступления войск России из Беларуси

Ранее заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отмечал, что оккупационные войска России из-за провалов на Южном и Восточном фронте могут повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и из Черниговской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что разведка Украины и журналисты отмечают увеличение числа военных на территории Беларуси. Однако сегодня реальной угрозы наступления нет, поскольку атака не имеет смысла.

Напомним, в ближайшее время ожидать наступления со стороны Беларуси не стоит. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Вместе с тем он предупредил об опасности ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси.

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