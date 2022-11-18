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Украине грозит полный блэкаут, он продлится 3-10 дней – эксперт

18 ноября 2022, 23:27

Украине будет легче выдержать следующую атаку, если энергосистему удастся стабилизировать.

Украине грозит полный блэкаут, он продлится 3-10 дней – эксперт
Украина может остаться без света / Коллаж фото УНИАН

В Украине может начаться сплошной блэкаут. Люди могут остаться совсем без света. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о том, как долго может длиться такой блэкаут. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Оказывается, есть несколько сценариев выхода страны из блэкаута. Этот срок может длиться от 3 до 10 дней.

"С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то, по благоприятному сценарию, понадобится три дня, по негативному – 7-10 дней на восстановление системы и полного потребления в системе", - сказал эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что в мире еще не было ни одной страны, чья бы энергосистема подвергалась таким мощным разрушениям из-за атаки врага. То, что сейчас происходит с энергосистемой Украины, в плане ее восстановления, является уникальным опытом, которого не было ни в одной стране мира.

"Никто в мире ни разу еще такого эксперимента не проводил. Никто в мире не бросал в блэкаут систему размером с украинскую и не пытался потом ее поднять. Это уникальный украинский опыт", - добавил Харченко.

Он убежден, что Украине будет легче выдержать следующий удар врага, если энергетикам удастся восстановить энергосистему и стабилизировать ее.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отмечал, что свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше. Продолжительность такой ситуации будет зависеть от того, как быстро энергокомпании смогут отремонтировать поврежденные объекты энергетической сферы.

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