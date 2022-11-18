Украинцы дольше будут сидеть без света: РФ атаковала все ключевые подстанции - Шмыгаль

Отключения света могут длиться дольше / коллаж фото УНИАН, скрин

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев. С начала полномасштабной войны они атаковали все ключевые подстанции в Украине. В связи с этим отключения света могут стать длиннее, а их количество увеличится. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По украинским объектам критической инфраструктуры ударили более 1000 российских ракет и дронов.

"Под огнем оказались все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, которые передают энергию от генерации к потребителям. Некоторые подстанции были атакованы врагом до 8 раз", - сказал Шмыгаль.

Продолжительность отключения электроэнергии может возрасти, если российские оккупанты продолжат обстреливать критическую инфраструктуру Украины.

"Мы восстанавливаем сразу все, что можем. Но последующие волны вызывают новые разрушения. Соответственно, отключения света - и плановые, и аварийные — могут стать более частыми и длинными", - добавил Шмыгаль.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отмечал, что свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше. Продолжительность такой ситуации будет зависеть от того, как быстро энергокомпании смогут отремонтировать поврежденные объекты энергетической сферы.

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