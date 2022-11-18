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"Готовимся к худшему": в "Укрэнерго" предупредили, что будет с выключением света

18 ноября 2022, 11:44

В компании работают над новыми графиками и стараются сделать, чтобы отключения были не такими длительными. Однако они всё равно могут быть более длительными.

Свет, отключение света, веерные отключения, электроенергия, свеча
Отключения света в Украине могут быть более длительными, чем сейчас/ УНИАН

В компании "Укрэнерго" предупредили, что из-за массированных атак оккупантов на украинскую энергосистему выключения света могут быть длительными.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что украинцам стоит готовиться к худшему.

"Мы пытаемся сейчас стабилизировать ситуацию. Готовиться, как известно, надо всегда к самому худшему. Мы понимаем, что враг вообще хочет уничтожить нашу энергосистему, вызвать длительные отключения. Мы работаем над тем, чтобы не дать ему это сделать", – говорит Кудрицький.

Он отметил, что украинцам стоит быть готовыми к длительным отключениям света. Сейчас в компании работают над графиками и стараются сделать так, чтобы эти отключения не были такими длительными.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отмечал, что свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше. Продолжительность такой ситуации будет зависеть от того, как быстро энергокомпании смогут отремонтировать поврежденные объекты энергетической сферы.

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