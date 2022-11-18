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Готовятся к прорыву ВСУ: армия РФ строит укрепления на 60 км вглубь фронта – разведка Британии

18 ноября 2022, 10:09

Часть войск, которые страна-агрессор отвела с правобережья Херсонщины, перебросят в Бахмут, часть оставят на юге.

Российские военные
Разведка Британии сообщила. что оккупанты могут готовиться к прорыву ВСУ на юге/ Reuters, Минобороны РФ

Российские оккупанты после отступления с Херсона и правобережья Херсонской области проходят доукомплектацию и перегруппировку.

Часть из них, вероятно, перебросят на подкрепление российских войск под Бахмутом, а часть останется на юге. Об этом сообщается в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 18 ноября.

Российские захватчики на юге готовят укрепления даже в тылу. Некоторые из них размещены на 60 километров вглубь, что может свидетельствовать, что захватчики готовятся к новому прорыву ВСУ, отмечает британская разведка.

"Подразделения соорудили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца на границе Донецкой и Луганской областей. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлении российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинцами", – говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Ранее аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ имеют все шансы свести на нет все усилия российских оккупантов по удержанию обороны на временно оккупированной части Херсонщины. Западные аналитики верят, что ВСУ помешают укреплению обороны россиян на оккупированной части Херсонщины, поскольку те там крайне уязвимы.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

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