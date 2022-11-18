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ВСУ имеют шансы сорвать усилия врагов по обороне на Херсонщине – ISW

18 ноября 2022, 07:38

Западные аналитики верят, что ВСУ помешают укреплению обороны россиян на оккупированной части Херсонщины. Поскольку те там крайне уязвимы.

Херсон, ВСУ
Херсон, ВСУ / коллаж фото УНИАН и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада

ВСУ имеют все шансы свести на нет все усилия русских оккупантов по удержанию обороны на временно оккупированной части Херсонщины. К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

"Украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических последствий в восточной части Херсона, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий", ‒ сказали они.

По мнению аналитиков, российские силы на востоке Херсонской области, по всей вероятности, хотя бы частично уязвимы к атакам украинцев, которые используют тактику подобной той, которая была ими успешно использована для освобождения западной части Херсонщины.

Аналитики изучили спутниковые фото (с географической привязкой) и сделали вывод ‒ указывают российские войска оборудуют оборонительные позиции вдоль некоторых критически важных линий дорог. А сообщения в социальных сетях, по мнению сотрудников ISW указывают на то, что украинские удары уже начали выцеливать районы сосредоточения оккупантов и их военные объекты.

Таким образом, небольшое число высококачественных автодорог и железных дорог в этом районе ‒ особенно тех, что соединяют временно оккупированный Крым с материковой Украиной, делает потенциальные "узкие места". И они могут оказаться очень уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

Это, соответственно, считают в ISW, постепенно всерьез ухудшит способность россиян снабжаться свою группировку в восточной части Херсонщины, а также в других регионах южной Украины.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.

В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.

16 ноября оккупанты России под Гуляйполем пошли в наступление в Запорожской области, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он допустил, что может быть неприятная ситуация.

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