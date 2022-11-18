ВСУ имеют шансы сорвать усилия врагов по обороне на Херсонщине – ISW

Западные аналитики верят, что ВСУ помешают укреплению обороны россиян на оккупированной части Херсонщины. Поскольку те там крайне уязвимы.
ВСУ имеют все шансы свести на нет все усилия русских оккупантов по удержанию обороны на временно оккупированной части Херсонщины. К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).
"Украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических последствий в восточной части Херсона, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий", ‒ сказали они.
По мнению аналитиков, российские силы на востоке Херсонской области, по всей вероятности, хотя бы частично уязвимы к атакам украинцев, которые используют тактику подобной той, которая была ими успешно использована для освобождения западной части Херсонщины.
Аналитики изучили спутниковые фото (с географической привязкой) и сделали вывод ‒ указывают российские войска оборудуют оборонительные позиции вдоль некоторых критически важных линий дорог. А сообщения в социальных сетях, по мнению сотрудников ISW указывают на то, что украинские удары уже начали выцеливать районы сосредоточения оккупантов и их военные объекты.
Таким образом, небольшое число высококачественных автодорог и железных дорог в этом районе ‒ особенно тех, что соединяют временно оккупированный Крым с материковой Украиной, делает потенциальные "узкие места". И они могут оказаться очень уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.
Это, соответственно, считают в ISW, постепенно всерьез ухудшит способность россиян снабжаться свою группировку в восточной части Херсонщины, а также в других регионах южной Украины.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.
В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.
16 ноября оккупанты России под Гуляйполем пошли в наступление в Запорожской области, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Он допустил, что может быть неприятная ситуация.
Другие новости:
- "РФ должна положить конец варварской войне": премьер Британии призвал Путина вывести войска из Украины
- Зеленский откровенно признался, когда закончится война
- Война в Украине закончится за столом переговоров, однако все решится на поле боя – Столтенберг