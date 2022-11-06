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Угроза удара РФ из Беларуси: Арестович назвал главное условие

6 ноября 2022, 19:36

Основная задача группировки российских войск в Беларуси - это создавать угрозу без вторжения, считает советник ОП.

Александр Лукашенко, Алексей Арестович
Алексей Арестович рассказал о возможности удара РФ из Беларуси / Фото УНИАН, Reuters

В ближайшее время ожидать наступления со стороны Беларуси не стоит, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Вместе с тем он предупредил об опасности ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси. Таким прогнозом он поделился в Telegram.

"Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения", - пишет советник ОП.

Он также уверен в том, что для реальной угрозы количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно обрести вес в 20-25 тысяч войска минимум, сведёнными в ударную группировку: "До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах".

Вместе с тем представитель ОП предупредил, что основная задача группировки российских войск в Беларуси - это создавать угрозу без вторжения, для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления.

Арестович добавил, что в ближайшее время возможны новые удары иранскими БПЛА, ОТРК типа "Искандер" и вылет российской авиации из воздушного пространства Беларуси.

Угроза удара РФ из Беларуси: Арестович назвал главное условие

Напомним, ранее Арестович заявил, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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