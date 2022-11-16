Угроза нападения Беларуси на Украину: Зеленский сделал заявление о ситуации

В обществе Беларусь нет желания воевать - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters

Разведка Украины и журналисты отмечают увеличение числа военных на территории Беларуси. Однако сегодня реальной угрозы наступления нет, поскольку атака не имеет смысла. Белорусское общество воевать не хочет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе брифинга в среду, 16 ноября, он отметил, что украинская разведка и журналисты фиксируют увеличение количества войск на территории РБ. Но сегодня угрозы наступления Беларуси на Украину нет. К тому же белорусское общество воевать не хочет.

"Мы считаем, что на сегодняшний день у белорусов нет смысла в наступлении на территорию нашего государства. А желания общества — точно нет", - считает Зеленский.

Также он добавил, что Киев уже давно не контактирует с белорусским министерством обороны, особенно после ракетных ударов России по Украине с территории Беларуси.

"У нас однажды был разговор с самого начала, когда они передавали сигналы относительно встреч. После этого контактов нет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Угроза нового наступления России из Беларуси на Киев

В Министерстве внутренних дел заявляли, что если войска страны-оккупанта России снова пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, армия Украины нанесет по ним удар прямо на границе. Россияне понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва может бросить на Киев группировку войск, которая создается на территории республики Беларусь.

По мнению Арестовича, ситуация может произойти ближе к Новому году.

Заместитель начальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов предположил, что войска РФ могут атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной. Цель – ликвидировать пути логистики, по которым идут поставки вооружений от Запада.

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