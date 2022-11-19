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"Боли не чувствую!": оккупант рассказал, как голыми руками отбивался от ракет HIMARS

19 ноября 2022, 07:22

Российская пропаганда показала рассказ оккупанта-фантазера по ТВ.

Оккупант
Оккупант рассказал, как голыми руками отбивался от HIMARS/ скриншот с видео

Российский оккупант рассказал "невероятную" историю, как он выжил после ударов 12 снарядов HIMARS по их базе. Ему якобы удалось не только выжить, но и отбить обломок рукой.

Своими фантазиями захватчик поделился с российскими пропагандистамм. По его словам, здание полностью разрушено, пострадало 17 оккупантов.

По версии оккупанта-фантазера, он четко видел обломок от HIMARS, который якобы летел прямо в него. Оккупант убеждает, что этот обломок был большим.

"Он уже на подлете меня резанул. Получается, если бы нас не защитил УРАЛ с БК, меня бы разорвало на куски. Ну и траектория полета - я присел, поднял руку, он у шеи прошел. Полностью перебито нервы, оторвана мышца. Боли не чувствую, ничего не чувствую... Не пойму вообще, как я выжил", - заявил оккупант-фантазер.

Обломок HIMARS он оккупант якобы забрал с собой, чтобы потом кузнец сделал из него "оберег".

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине HIMARS
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