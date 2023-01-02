Путин завел Россию в тупик, страна движется к катастрофе – эксперт

Путин собирался "защититься" от НАТО, но получил 1 000 километров границы со странами Североатлантического альянса, отметил Дмитрий Орешкин.

Путин перед полномасштабным нападением на Украину был уверен в своей победе - эксперт / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин перед полномасштабной воной против Украины был уверен в своей победе, но пока он ощущает только проигрыш. Его страна оказалась в тупике и движется к катастрофе. Путин пытался якобы "защититься" от НАТО, однако получил тысячу километров границ со странами коллективного блока безопасности Запада. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире Freedom он рассказал о том, что Путин ощущает свой проигрыш на войне против Украины и фактически стал "лузером".

По словам эксперта, директор страны-агрессора РФ завел свою страну в тупик, и теперь она на пути к катастрофе.

"Путин выбрал самый прямой путь к катастрофе. И это тоже закономерно. Если при Ельцине и Горбачеве огромная неэффективная экономическая модель страны распадалась мирно, относительно мирно, не без крови, но с минимумом по сравнению с происходящим сейчас, то Путин решил вернуть советские реалии и сделал этот распад еще более неизбежным и значительно кровавым. А теперь, конечно, он лузер", - сказал Орешкин.

Также политолог добавил, что вместо "защиты от НАТО", которое декларировал Путин, он получил 1 000 километров границы со странами военного блока Запада.

"Собирался защититься от НАТО, а получил 1 000 километров границы со странами НАТО. Он собирался поднять "русский мир", но сделал его токсичным. Собирался увеличить количество российских граждан, но уменьшил его. Собирался поднять престиж российского оружия, но уронил его как никогда глубоко", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что агрессор Россия не собирается останавливаться и готовится продолжать войну против Украины.

По словам Столтенберга, если Запад стремится к тому, чтобы Киев одержал победу в войне, нужно оказывать украинскому государству поддержку.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый считает, что Украина может переломить ход боевых действий на Донбассе. Однако для этого ВСУ нужны реактивные системы залпового огня типа HIMARS и MLRS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украине для освобождения всех своих территорий в рамках границ 1991 года нужны ракеты. В частности, по его мнению, ВСУ нуждаются в ракетах с дальностью пуска 200-300 километров.

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