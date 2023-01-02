Украина готовится полностью освобождать свои территории, Новый год стал переломным этапом – Маломуж

Ракетными ударами Путин пытается сломать готовность Украины защищаться, но каждый раз украинцы удивляют диктатора РФ своей стойкостью.

Украина готовится полностью освобождать свои территории, отмечает генерал Маломуж/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Для украинцев встреча Нового года 2023 фактически стала переломным этапом в войне. Пока российский диктатор Владимир Путин пытался запугать граждан Украины ракетными обстрелами, они наоборот еще больше объединялись и сплотились.

Украина уже готовится полностью освобождать свои территории. Об этом рассказал генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отмечает, что Путин изо всех сил пытается подавить готовность украинцев защищаться, но реакция граждан Украины на ракетные удары показывает, что они наоборот еще больше сплачиваются в условиях этих опасностей.

Маломуж отмечает: украинцы уже осознают, что они могут не только эффективно защищаться и победить противника, но и наступать и освобождать свои территории от оккупантов. По его словам, таким переломным моментом, когда украинцы это осознали, как раз стала встреча Нового года 2023.

"Это как раз этап изменения психологии, что мы можем наступать и освобождать полностью территории нашего государства в этом году. Этот формат очень важен, когда для бойцов и командиров уже есть позиция, что мы готовы к освобождению нашей территории, к освобождению наших земель, нашего народа", – отмечает Маломуж.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали вероятность нового наступления российских оккупантов. По оценкам военной разведки Украины, россияне в 2023 году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий, отмечает представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прогнозирует, что наступление сил обороны Украины может начаться после промерзания грунта – в январе-феврале. Сейчас украинские войска владеют инициативой в боевых действиях, а в обороне российских оккупантов существует слабое место.

Читайте также: