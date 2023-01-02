"Решит исход войны": Пионтковский направление и время следующей контратаки ВСУ

Наступательные действия и ключевые бои состоятся до марта 2023 года, считает политолог.

Пионтковский, ВСУ / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот из видео

Наступление Сил обороны Украины может начаться после промерзания почвы - в январе-феврале.

В настоящее время украинские войска владеют инициативой в боевых действиях, а в обороне российских оккупантов существует слабое место, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, наступательные действия и ключевые бои состоятся до марта 2023 года, когда начнется оттепель, которая значительно усложнит передвижение тяжелой техники.

"Есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания огромного котла. Получив тот набор вооружения, который сформировал Залужный, у украинцев не просто большие шансы, а очень серьезная вероятность реализовать это наступление, которое решит исход войны", – заявил Пионтковский.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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