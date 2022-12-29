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ВСУ перешли в наступление: появились детали продвижения под Кременной

29 декабря 2022, 12:56
Наступательные действия украинской армии продолжаются, подчеркнул Алексей Громов.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ продвинулись вперед на Луганщине / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Стало известно о новом продвижении вперед подразделений Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной. Такие данные обнародовал представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта", - сказал Громов.

По словам представителя Генштаба ВСУ, наступательные действия украинской армии в этом районе продолжаются.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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