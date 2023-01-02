Враги ощущают нехватку снарядов на фронте. Эксперт Владислав Селезнев считает, что поэтому оккупанты меняют тактику и используют другие средства.

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам пришлось поменять тактику / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Вражеская армия вынуждена изменять тактику на фронте из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал известный военный эксперт и бывший начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"В марте российская армия будет очень серьезно испытывать нехватку военной техники и боеприпасов. То есть с учетом того, что россияне выбрали странную тактику как для долгосрочной военной операции, они использовали до 60 тысяч снарядов в сутки, сейчас у них значительное уменьшение - максимум за сутки бывает до 20 тысяч снарядов", - сказал специалист.

При этом полковник подчеркнул, что нехватка снарядов вынуждает русских врагов менять тактику на фронте. Оккупанты используют вместо артиллерии другие средства, чтобы обстреливать позиции украинских войск.

"Россияне вынуждены комбинировать, использовать не только артиллерийские системы, но и танки для ударов, активнее использовать минометы, активнее применять штурмовую авиацию для того, что держать на достаточно мощном уровне огневое влияние на наши позиции. То есть ресурсы в РФ, даже те, которые были еще со времен Советского Союза, подходят к завершению", - подытожил Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось, что в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине. Буданов рассказал, что оккупанты где-то с октября соблюдают интервал между массированными обстрелами Украины примерно в 7-10 дней.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что украинские защитники до февраля будут наносить удары по российским штабам на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени. Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму.

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