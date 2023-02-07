Россия и Иран из-за неэффективных санкций Запада завладели запчастями для дронов из США – ISW

Иран открыл завод по производству ударных БПЛА в Таджикистане, а агрессор РФ может получать детали в обход западных санкций, считают аналитики.

Страны Запада отрицают прямые поставки деталей для дронов России, Ирану или Беларуси - эксперты / Коллаж defence-ua com, Pixabay, УНИАН

Страна-оккупант Россия и ее союзник Иран по причине неэффективных санкций Запада завладели компонентами из США для производства ударных дронов-камикадзе. Большинство западных государств, чьи детали были обнаружены в иранских беспилотниках, отрицают их прямые поставки Москве, Тегерану или Минску. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что агрессор Россия вместе с Ираном планируют построить на территории российского государства завод по производству беспилотников. Ранее Иран уже открыл завод по производству дронов-камикадзе в Таджикистане.

По мнению аналитиков, Москва может использовать свои тесные связи с Таджикистаном, чтобы закупать компоненты для дронов или сами беспилотники в обход санкций Запада.

Как известно, британская следственная группа Conflict Armament уже публиковала информацию о том, что в 82% сбитых в Украине иранских беспилотниках Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6 были обнаружены различные детали американского производства.

Большинство компаний Запада, чью детали были найдены в сбитых дронах-камикадзе, с начала полномасштабной войны России против Украины отрицали прямые поставки деталей РФ, Ирану или же Беларуси.

Ранее американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором речь шла о том, что Россия и Иран собрались построить в российском городе Елабуга завод по производству боевых беспилотников.

Москва с Тегераном намерены модернизировать дрон Shahed-136, чтобы он летал быстрее и на более дальнее расстояние. Таких БПЛА на территории страны-агрессора планируют производить в количестве около 6 000 единиц.

Напомним, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сказал, что Иран может передать РФ баллистические ракеты Fateh и Zolfagha.

Украинские ПВО таким ракетам противостоять не могут. Нужны комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T.

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Удары агрессора России дронами Ирана по Украине: