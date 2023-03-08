'Не пойдете – мы вас пристрелим': в Донецке бросили в подвал 70 'зеков' , потому что не хотят воевать

Завербованных заключенных, которые отказались выполнять боевые задания и пошли на конфликт с командованием, держат в подвале вторые сутки.

В Донецке бросили в подвал 70 "зеков" , потому что не хотят воевать/ Facebook

В оккупированном Донецке бросили в подвал около 70 заключенных, которые после вербовки их на войну против Украины отказались выполнять боевые задачи.

За то, что "передумали", им угрожают расстрелом. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео видно, как заключенных загнали в подвал в Донецке всех вместе, так, что они едва там поместились. Отмечается, что им угрожали расстрелом, если не пойдут воевать.

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"Если вы откажетесь идти воевать, из ЧВК приедут люди – мы вас пристрелим", – передали заключенные слова, которыми им угрожали.

Согласно данным российских источников, подвал находится в Ворошиловском районе оккупированного города. При этом сами "зеки" не согласны с формулировкой, что они отказывались выполнять боевые задачи, и отмечают, якобы "требовали достойного отношения и соблюдения договоренностей", которые им обещали еще в тюрьме.

Часть "зеков" отправили в подвал потому, что они пошли на конфликт с командованием. В частности, они заявили командиру-оккупанту, что общались с завербованными "зеками" из других колоний, и те рассказали, что одну группу бросили в бой на шестой день по прибытии. Тогда из 71 человека выжили 11, при этом многие остались без конечностей. "Зеки "заявили командованию оккупантов, что к ним относятся, "как к мясу".

"Уже вечером всех "зеков" собрали на построение и начали бить. Затем мужчин загрузили в УРАЛы и повезли на подвал, где они находятся и сейчас", – сообщили в российских пропагандистских СМИ.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в январе 2023 года в материале BBC сообщалось, что с учетом раненых общие потери российских оккупантов в войне против Украины с начала полномасштабной войны могут превышать 164 тысячи человек. Из них 110 тысяч – это не только уничтоженные оккупанты, но и те, кто получил серьезные ранения и пропавшие без вести. Также сюда входят и те, кто воевал в так называемой "народной милиции" ОРДЛО.

В марте главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине более 200 тысяч убитыми и ранеными. При этом более 1,8 тыс. офицеров РФ ликвидированы в Украине.

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