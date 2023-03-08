"Прольется американская кровь": Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают Украине

Кирби подчеркнул, что поддержка со стороны Штатов продолжится, ведь если США позволят Путину захватить Украину, то он на этом не остановится.

Белый дом назвал 3 причины, почему США помогают Украине/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, defense.gov

Соединенным Штатам Америки важно помогать Украине защитить себя от российской вооруженной агрессии. И на это есть три причины.

В частности, если США позволят российскому диктатору Владимиру Путину захватить Украину, то в будущем это может стоить Штатам еще больше денег и даже "может пролиться американская кровь". Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга, цитирует Голос Америки.

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Так Кирби ответил на просьбу журналиста объяснить американским избирателям, "которые не до конца понимают, почему США важно так активно быть приобщенными к войне в Украине". Сначала он порекомендовал послушать выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, где он "четко объяснил, почему Украина имеет значение и почему эта война имеет значение".

После этого Кирби назвал три причины, почему Штаты помогают и должны продолжать помогать Украине.

1. "Война за независимость"

Он подчеркнул, что сейчас Украина борется за свою независимость, за законное право существовать как страна. Чиновник добавил, что США как никто должны понимать это.

"Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды. И нам нужна была иностранная помощь для этого", – сказал он.

2. "Продовольственный кризис и глобальный экономический эффект"

Кирби подчеркнул: люди, которые думают, что война в Украине так далеко, что не влияет на них, должны обратить внимание на экономический эффект, вспомнить лето и высокие цены на газ. Он отметил, что война "спровоцировала продовольственную незащищенность глобального юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность".

3. Если Путин захватит Украину, война распространится еще дальше

Третьей причиной Кирби назвал угрозу для мира со стороны страны-агрессора России в случае, если ей удастся захватить Украину. Если США просто сложат руки и позволят Путину это сделать, то российский диктатор на этом не остановится, подчеркнул американский чиновник.

"Какой будет его следующая цель? И сколько еще денег и крови, в частности американской крови, это потянет за собой?", – отметил Кирби.

Ситуация на фронте

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности содержания Бахмута. Он подчеркнул: если российским захватчикам удастся захватить Бахмут, они могут прорваться в другие населенные пункты Донецкой области. Поэтому важно, чтобы украинские военные удержали город. Украинские бойцы продолжают защищать Бахмут, но"никто не должен быть окружен".

Военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив отмечает, что российские оккупанты вероятнее всего готовятся встать в оборону. Перед этим они хотят попытаться выровнять границы захваченной части Донецкой области. По мнению Андрусива, на фронте уже вероятно произошел излом.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Рассвет оценил, хватит ли России ресурсов для ведения войны против Украины до лета 2023 года. Эксперт отметил, что живая сила у оккупантов не закончится никогда, а вот деньги закончатся к лету.

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