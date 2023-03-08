Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но леньги закончатся к лету - Свитан

Россия начнет сильнее ощущать эффект от введенных против нее санкций, уверен эксперт

Роман Свитан, российские военные / Личный архив Романа Свитана, Минобороны РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил, хватит ли России ресурсов для ведения войны против Украины до лета 2023 года.

Эксперт отметил, что живая сила у оккупантов не закончится никогда.

"Они могут ее собирать по крайней мере по 100 тыс. в месяц. В РФ не закончатся и элементы техники, которые там могут производить. Они могут изготавливать эту технику, пусть в небольших количествах, поэтому полностью она конечно не закончится. Мы не уничтожим заводы по ее производству", – объяснил Свитан в интервью ТСН.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Россия начнет сильнее ощущать эффект от введенных против нее санкций, уверен эксперт. Тогда и пойдет на спад финансовая составляющая.

"Без денег ни одна война не движется. Под мировым давлением у россиян к лету финансовый поток – кровь, питающая войну, закончится", – отметил Свитан.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов оценил реальные ресурсы российской оккупационной армии для повторного наступления на Украину. Эксперт подчеркнул, что для повторения крупного наступления сразу на ряде направлений, как это было 24 февраля 2022 года, у захватчиков не хватит ресурсов.

"На сегодняшний день – нет, у России не хватит ресурсов. Дело в том, что ту волну мобилизации, которую Путин на сегодня собрал – а это около 300 тысяч – они фактически в большинстве своем уже на территории Украины. Некоторая часть ее – в Беларуси, а часть – еще на территории РФ", - рассказал Жданов.

Также мы писали, что российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика.

"Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины", - сказал он.

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