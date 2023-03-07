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"Произошел слом, россияне готовятся к обороне": на фронте резкие изменения – военный

7 марта 2023, 22:49
Российские захватчики хотят выровнять границы захваченной части Донетчины и встать в оборону. Также они фактически публично отказались захватывать Запорожье.
Украинские военные, Виктор Андрусив
На фронте произошел слом, россияне готовятся к обороне, считает Андрусив/ 93 ОМБр Холодный Яр, Telegram-канал Андрусива

Российские оккупанты вероятнее всего готовятся встать в оборону. Перед этим они хотят попытаться выровнять границы захваченной части Донецкой области.

Такое мнение высказал военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив в интервью ТСН.uа. Он отмечает, что оккупанты могут планировать перейти в оборону, потому что уже не видят перспектив своего наступления.

По мнению Андрусива, на фронте уже вероятно произошел слом.

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"Он (враг, – ред.) хочет попытаться выровнять границы Донецкой области. Я склонен считать, что россияне готовятся к обороне. Я считаю, что этот слом произошел уже. Они уже видят бессодержательность и бесперспективность своих масштабных наступательных кампаний", – сказал он.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), экс-советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут именно потому, чтобы хоть каким-то образом оправдать огромные потери в путинской армии.

Также Андрусив обратил внимание, что российские захватчики на этой неделе объявили так называемой "столицей" оккупированной Запорожской области Мелитополь. По словам военнослужащего, это может указывать на то, что оккупанты уже фактически публично отказались от намерений захватить Запорожье.

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если российским захватчикам удастся захватить Бахмут, они могут прорваться в другие населенные пункты Донецкой области. Поэтому важно, чтобы украинские военные удержали город. Украинские бойцы продолжают защищать Бахмут, но "никто не должен быть окружен".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии. По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести несколько наступательных операций. Российские оккупанты до сих пор не смогли окружить Бахмут.

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров отметил, что ВСУ стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. По его словам, на это есть две причины. Первая – в случае захвата Бахмута оккупантами они могут прорваться на другие направления. Вторая заключается в том, что сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске, поэтому бои за город истощают захватчиков.

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