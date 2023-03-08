Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства России

Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью", считает Нед Прайс.

Нед Прайс, расстрелянный боец ВСУ / скриншот YouTube

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца российскими военными.

"Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес простое приветствие "Слава Украине", просто поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно", - заявил представитель Госдепа, пишет CNN.

Он добавил, что снятое зверство российских войск свидетельствует о том, как Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью".

видео дня

"К сожалению, это, наверное, не последний случай, который фиксируют наши украинские партнеры относительно потенциальных военных преступлений, которых сейчас насчитывается десятки тысяч", - отметил Прайс.

Убийство украинского военного за "Слава Украине!"

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди. И он падает.

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в Сети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны").

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

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