УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства России

8 марта 2023, 07:01
Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью", считает Нед Прайс.
Нед Прайс, расстрелянный боец ВСУ
Нед Прайс, расстрелянный боец ВСУ / скриншот YouTube

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца российскими военными.

"Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес простое приветствие "Слава Украине", просто поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно", - заявил представитель Госдепа, пишет CNN.

Он добавил, что снятое зверство российских войск свидетельствует о том, как Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью".

видео дня

"К сожалению, это, наверное, не последний случай, который фиксируют наши украинские партнеры относительно потенциальных военных преступлений, которых сейчас насчитывается десятки тысяч", - отметил Прайс.

Убийство украинского военного за "Слава Украине!"

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди. И он падает.

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в Сети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны").

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:05

"Перебивались" яблоками и грушами: почему в Советском Союзе не было бананов

07:01

Оккупанты казнили бойца ВСУ за "Слава Украине": в США отреагировали на зверства РоссииВидео

06:33

Живая сила у оккупантов не закончится никогда, но деньги закончатся к лету - СвитанВидео

06:20

Господь все видит, он не даст победы этим насекомыммнение

04:40

"Оккупанты давят по всем направлениям": боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники БахмутВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:55

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

03:20

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

03:05

Попиарилась за счет дочери: запроданка Лорак показала сильно повзрослевшую девочкуВидео

02:35

Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закромаВидео

Реклама
02:02

"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугамВидео

01:36

Военный эксперт объяснил, велик ли шанс атаки врагов на запорожском направленииВидео

00:51

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

07 марта, вторник
23:55

Ненасытная рок-принцесса: Аврил Лавин закрутила новый роман сразу после разрыва помолвки

23:50

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

23:37

В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за "российского закона": что известно на данный моментВидео

23:13

Роман Цимбалюк. Почему Лукашенко обозвал ЗеленскогоВидеоблоги

23:10

"Я решила его соблазнить": Валюха ошеломила признанием о съемках в сериале СватыВидео

22:49

"Произошел слом, россияне готовятся к обороне": на фронте резкие изменения – военныйВидео

22:31

У Керема Бюрсина нет шансов: Ханде Эрчел закрутила роман с красавчиком-миллиардеромВидео

Реклама
22:11

"Армия РФ может прорваться в другие города": Зеленский заявил о важности удерживания БахмутаВидео

21:49

Россия пытается навязать Украине "Минск-3": Данилов раскрыл подлый план оккупантовВидео

21:46

"Самый сложный этап": астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в мартеВидео

21:37

"Что за чучело": россияне затравили неугомонного Киркорова и "выгнали" из РоссииВидео

21:22

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

20:53

Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения светаВидео

20:38

Снегопады и ливни устроят переполох в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дниВидео

20:08

"Оппоненты Путина": в NYT сказали, кто мог взорвать "Северные потоки"Видео

19:46

"Пригожина просто использовали": Жданов заявил ,что "повар Путина" находится под угрозой ликвидацииВидео

19:27

"Украина победит РФ в этом году": швейцарский военный эксперт назвал победный месяцВидео

19:25

Дженна Ортега пришла на красную дорожку в грязном платье

19:20

Театральный март в Киеве: синий автомобиль Вертинского, коварство Ребрик и резня Витовской

19:20

Лысый в кепке на броневичкемнение

19:07

Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию – глава НАПК Новиков

19:05

Большая трагедия: в боях под Бахмутом погиб легендарный Герой Украины "Да Винчи"Видео

18:45

Преданные как лебеди: ТОП-3 самых верных знака зодиака

18:45

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

18:44

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

18:17

Одна и та же схема: экс-депутат Госдумы РФ рассказал о причинах провокации в Брянской областиВидео

18:14

Прикопали по-тихому: под Москвой обнаружили секретное кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев

Реклама
17:40

"Получила самые тяжелые ранения": от российской ракеты умерла спикер ГСЧС Евгения ДудкаВидео

17:26

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

17:21

Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродилиВидео

17:05

Состоялся большой обмен: Украина вернула домой 130 защитников из российского пленаВидео

17:01

Делали "хлопки" в РФ: в Киеве попрощались с четырьмя воинами, которые погибли в Брянской областиВидео

16:41

"С ног на голову": шоу Victoria`s Secret возвращается после 4-летней паузы в новом видеВидео

16:40

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

16:34

"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантовВидео

16:13

Бывшая Кличко призналась в операции по уменьшению груди

16:13

ВСУ выбивают оккупантов дальнобойными ударами: эксперт назвал направление

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять