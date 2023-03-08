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Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

8 марта 2023, 11:48
Захватчики РФ несут значительные потери в живой силе, подчеркнул Сергей Череватый.
Российские военные
Оккупанты пытаются атаковать на Харьковском направлении / Минобороны РФ

На Харьковском направлении российские оккупанты перешли в атаку. Враг несколько недель пытается продвинуться на Лиманско-Купянском направлении.

При этом захватчики несут значительные потери в живой силе в результате боев, рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в большинстве своем они пытаются накрывать населенные пункты, которые примыкают к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель", — рассказал он.

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Представитель Восточной группировки войск уточнил, что враг наносит удары в районе:

  • Гряниковки;
  • Белогоровки;
  • Выемки;
  • Спорного;
  • Невского;
  • Федоровки.

"Они активны в плане нанесения артиллерийского огня по всему этому направлению", — добавил Череватый.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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